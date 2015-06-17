Лише один із 13 депутатів-мажоритарників Києва відвідав усі пленарні засідання Ради – ОПОРА

З 13 нинішніх народних депутатів-мажоритарників, обраних в одномандатних округах Києва, лише один відвідав всі пленарні засідання Верховної Ради.

Про такий результат моніторингу, здійсненого громадською мережею «ОПОРА», на прес-конференції в УНІАН повідомив громадський консультант організації Андрій Савчук.

Він зазначив, що проблема відвідуваності пленарних засідань залишається актуальною для нинішнього парламенту.

Савчук нагадав, що 27 травня виповнилося півроку від набуття повноважень депутатів ВР VІІІ скликання. У період з 27 листопада по 27 травня український парламент працював упродовж 48 робочих днів та провів 63 пленарних засідання.

Савчук повідомив, що всі 63 засідання відвідав лише один депутат – Андрій Іллєнко. Водночас він зауважив, що ще двоє його колег – Віталій Сташук та Олександр Третьяков - теж відмінно виконували свої депутатські обов’язки щодо відвідуваності пленарних засідань: Сташук пропустив лише 1 засідання, Третьяков – 4 засідання.

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Серед найбільших депутатів-прогульників, що були обрані в округах Києва, він відзначив: Андрія Білецького – був відсутній на 59 із 63 засідань, Борислава Березу – 23 пропущені засідання та Євгена Рибчинського – пропустив 20 засідань.

Решта народних обранців у близько 80% випадків письмово реєструвались у Раді.

Як зазначив Савчук, подібна ситуація і з відвідуваністю комітетів ВР. Він нагадав, що 4 грудня ВР утворила 27 комітетів та Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації. Київські депутати-мажоританики стали членами 8 з них: Леонід Ємець, Іллєнко та Олександр Супруненко увійшли до Комітету з питань правової політики та правосуддя; Дмитро Андрієвський та Сташук – Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; Береза та Віктор Чумак – Комітету з питань запобігання і протидії корупції; Константіновський та Білецький – Комітету з питань національної безпеки і оборони; Третьяков та Рибчинський – Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю; Володимир Ар’єв – Комітету у закордонних справах; Юрій Левченко – Комітету з питань бюджету.

Згідно з отриманими даними моніторингу, за перші пів року роботи Верховної Ради найкраще брав участь у засіданнях свого комітету Третьяков – усі 100%. Близьким є показники Сташука - 92%, Андрієвського – 92% та Ємця – 90%. Найгірша активність у комітетах, за словами Савчука, у Білецького – 4% (відвідав лише 1 засідання із 25) та Супруненка, який відвідав лише 2/3 засідань свого комітету. Решта ж депутатів пропустили від 3 до 5 засідань комітетів, що можна оцінювати як доволі високу активність.

Моніторинг показав, що за пів року діяльності ВР депутатами-мажоритарниками з Києва було підготовлено та зареєстровано в парламенті близько 259 законодавчих актів, що становить майже 9% від усіх законодавчих ініціатив, що були зареєстровані у ВР. Але як зауважив представник ОПОРИ, в законодавчій діяльності базовим підходом має бути якість прийнятих ініціатив та пропозицій, а не їхня кількість. Озвучивши це, Савчук поінформував, що найбільше серед столичних депутатів до розробки законопроектів та проектів постанов долучилися за час роботи теперішнього парламенту: Левченко (111 або 43% від всіх законопроектів за авторства депутатів-мажоритарників), Іллєнко (94 або 36%), Третьяков (50 або 19%). Менш активними були в цьому питанні: Чумак - долучився до розробки 26 проектів, Ємець - 25, Береза -17, Сташук -14, Ар’єв - 13 та Андрієвський -13. Найменше долучився до законотворчої діяльності Супруненко – лише до 2-х проектів документів.

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Савчук також повідомив, що згідно з даними моніторинга, з депутатів-мажоритарників Києва найбільше виступів у парламенті було Левченка (96 виступів). До найбільш активних ораторів нового скликання також входять: Іллєнко (38 виступів), Ємець (36).

Жодного разу не висловлював свою позицію у парламенті Білецький, а Константіновський та Рибчинський – виступили лише по 1 разу.