Азаров і Клюєв готуються до створення в Україні нової політичної партії - ЗМІ

17:55, 17 червня 2015
Політика
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Колишні перші особи режиму Віктора Януковича, нині – політичні емігранти, готуються запускати новий політичний проект.

ТСН

Про це виданню LB.ua стало відомо із власних джерел.

Це необхідно як плацдарм для реваншу. Передбачається, що буде створена партія. Робоча назва проекту – «Альтернатива». До ведення відповідної діяльності причетні: Микола Азаров, Андрій Клюєв, Артем Пшонка і Ігор Калетник.

Оскільки всі вони мають проблеми з українськими правоохоронцями і перебувати без загрози затримання на території країни не можуть, очікується, що перший час суспільно-політичну діяльність по лінії «Альтернативи» будуть вести їх довірені особи.

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Логічно, що першим викликом для партії стане участь у місцевих виборах.

На сьогоднішній день партії з назвою «Альтернатива» в реєстрі Мін'юсту немає, однак процедура «легалізації» досить проста. Для цього достатньо придбати весь пакет документів на якусь з існуючих партій (так званих «кишенькових») – зареєстровану, але яка не веде реальної діяльності. Після – пройти етап перейменування і «апгрейду», пише видання.

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