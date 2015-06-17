Азаров і Клюєв готуються до створення в Україні нової політичної партії - ЗМІ

Про це виданню LB.ua стало відомо із власних джерел.

Це необхідно як плацдарм для реваншу. Передбачається, що буде створена партія. Робоча назва проекту – «Альтернатива». До ведення відповідної діяльності причетні: Микола Азаров, Андрій Клюєв, Артем Пшонка і Ігор Калетник.

Оскільки всі вони мають проблеми з українськими правоохоронцями і перебувати без загрози затримання на території країни не можуть, очікується, що перший час суспільно-політичну діяльність по лінії «Альтернативи» будуть вести їх довірені особи.

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Логічно, що першим викликом для партії стане участь у місцевих виборах.

На сьогоднішній день партії з назвою «Альтернатива» в реєстрі Мін'юсту немає, однак процедура «легалізації» досить проста. Для цього достатньо придбати весь пакет документів на якусь з існуючих партій (так званих «кишенькових») – зареєстровану, але яка не веде реальної діяльності. Після – пройти етап перейменування і «апгрейду», пише видання.