Наливайченко стверджує, що його викликали на допит до ГПУ через висловлювання на ТБ

Про це Наливайченко заявив в інтерв’ю «Обозревателю».

Зокрема, на запитання: «На якій підставi Вас запрошували в ГПУ?», Наливайченко відповів: «Не запрошували, а викликали, мені вручена повістка… Більшість запитань слідчого стосувалися моїх висловлювань, цитат з ТБ».

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При цьому Наливайченко додав: «Для мене, до речі, це теж величезне питання: виходить, що всі офіційні особи, котрі виступали на ТБ, мають бути допитані. Більше того, все сказане мною на засіданні КМУ також транслювалося в телеефірах».

Він також додав, що можливо, є сенс звернутися до Генпрокуратури, щоб вони внесли свої корективи до такого суспільно важливого поняття як гласність: «Для СБУ і особисто для мене важливою є стаття 3 Закону про СБУ, згідно з якою однією із засад діяльності є гласність. І я це, до речі, говорив слідчому під час допиту», - сказав Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася масштабна пожежа, є один із колишніх заступників генпрокурора, але не назвав його ім`я. 15 червня Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури.

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Перед допитом голова СБУ заявив, що діяльність нафтобази на Київщині, де сталася пожежа, «кришував» екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко.

18 червня Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.