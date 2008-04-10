Довгий заявляє, що комунальні тарифи у Києві залишаться найнижчими в Україні

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що житлово-комунальні тарифи у Києві залишаться такими, як є – найнижчими в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, він сказав: «Я не виключаю, що темою для політичної спекуляції найближчим часом можуть стати житлово-комунальні тарифи у Києві. Мені завжди прикро усвідомлювати, що більшість тих, хто претендує на народну довіру, намагаються завоювати її нечесним шляхом. Нечесним не лише по відношенню до своїх політичних опонентів, а й по відношенню до самих киян».

«Вони пропонують киянам не програму дій розвитку міста, а вдаються до залякування та брехні. При цьому б`ють по найболючіших питаннях кожної родини – питаннях їхнього добробуту. Нагадаю, що комунальні тарифи у Києві є найнижчими в Україні. І саме наша команда є гарантом того, що такими вони й залишаться», - наголосив О.ДОВГИЙ.

«Як секретар Київради, - зауважив О.ДОВГИЙ, - я гарантую, що питання про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у залі (міської ради - УНІАН) не пройде. Запевняю усіх, що казки, перекручування і відверта брехня, які лунають на нашу адресу, не мають нічого спільного з нашими планами. Бюджет міста, який ми збільшитли у п`ять разів, дозволяє і сьогодні, і в майбутньому утримати на належному рівні як цінову політику в межах столиці, так і вартість послуг для населення».

«Наша команда й надалі працюватиме для того, щоб у Києві були найнижчі тарифи, найнижча ціна на хліб, найнижчі ціни на послуги комунального транспорту. Ми завжди приділяли і в подальшому будемо приділяти особливу увагу соціальній політиці та спрямовуватимемо на неї найбільше ресурсів», - підкреслив О.ДОВГИЙ.