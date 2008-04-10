Турчинов вже приготував для Кличка посаду біля себе

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов піде у відпустку на час участі у дострокових виборах мера Києва та Київради.

Про це повідомила лідер БЮТ Юлія Тимошенко на брифінгу після висунення Турчинова кандидатом у мери Києва.

Прем`єр-міністр висловила упевненість у перемозі Турчинова: "Він пройде виборчу кампанію до кінця, переможе, і біля нього буде вся наша команда".

Тимошенко назвала Турчинова єдиним кандидатом від демократичної коаліції, "оскільки я знаю, що від демократичної коаліції іншої кандидатури немає".

"Віталій Кличко піде як самовисуванець, його демократичні сили не висували на цю посаду", - заявила лідер БЮТ.

У свою чергу Турчинов сказав, що готовий запропонувати Кличку посаду в мерії пов`язану зі спортом та підготовкою до Євро-2012.

"Я поважаю Віталія як спортсмена. Краще за нього ніхто не організує фізкультуру і спорт у Києві", - пояснив Турчинов.

"Крім того, перед нами стоїть виклик проведення Євро-2012 і Віталій міг би допомогти киянам з організацією цього процесу", - додав він.

На питання, чи є сам Турчинов киянином, він відповів: "Я вже більше 10 років – які 10, вже майже 20 – прописаний у Києві, по вулиці Коцюбинського, 2. І вже 20 років я працюю і живу в Києві. Проблеми і надбання Києва – це мої проблеми і надбання".

Українська правда