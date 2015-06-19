Третього підозрюваного у вбивстві Бузини звільнили - МВС
15:58, 19 червня 2015Політика
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Третього підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Олеся Бузини звільнили.
Олесь Бузина / Фото УНИАН
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
"Щодо третього затриманого підозрюваного у провадженні з розслідування вбивства О.Бузини. Він був затриманий вчора за підозрою у причетності до злочину, але не до його виконання. Але згодом ця особа була звільнена. Поки що ці підозри не підтверджуються", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив арештувати на 2 місяці підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука.
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