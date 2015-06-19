Третього підозрюваного у вбивстві Бузини звільнили - МВС

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Щодо третього затриманого підозрюваного у провадженні з розслідування вбивства О.Бузини. Він був затриманий вчора за підозрою у причетності до злочину, але не до його виконання. Але згодом ця особа була звільнена. Поки що ці підозри не підтверджуються", - написав він.

Читайте такожПідозрюваного у вбивстві Бузини готові взяти на поруки народні депутати, повідомляється про розбіжності у матеріалах справи

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив арештувати на 2 місяці підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука.