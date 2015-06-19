Путін: Ми не агресивні - ми наполегливі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Не потрібно займати перебудовою світу – потрібно виходити з того, що є, і з повагою ставитися один до одного і разом працювати, шукати спільне рішення спільних проблем. Росія не претендує на якусь гегемонію, вона не претендує на якийсь ефемерний статус наддержави. Ми нікому не нав'язуємо своїх стандартів або моделі поведінки чи розвитку, ми хочемо рівноправних, рівноцінних відносин з усіма учасниками міжнародного співтовариства», - сказав Путін.

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За його словами, РФ готова будувати відносини з США, Європою та Азією на рівноправній основі.

«Ми не ведемо себе агресивно. Ми більш наполегливо і послідовно почали відстоювати свої інтереси, ми тривалий час, можна сказати десятиліття, спокійно мовчали і пропонували всілякі елементи співпраці, але поступово нас все відсували, відсували, відсували і підсунули до такої межі, за яку ми не можемо відступити», - сказав він.