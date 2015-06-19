Путін погрожує Україні неуникністю "спільного майбутнього" з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Попри всі складнощі сьогоднішнього дня я завжди вважав і продовжую вважати, що росіяни і українці - це один народ, один етнос в усякому разі, зі своїм своєрідністю, зі своїми культурними особливостями, але із спільною історією, культурою, спільними духовними коренями», - заявив Путін.

«Хоч би що відбувалося, в остаточному підсумку Росія і Україна, так чи інакше, приречені на спільне майбутнє», - вважає він.

Читайте такожКриза в Україні виникла через бажання Заходу змінити "світобудову" - Путін«Ми з самого початку виходили і виходимо з того, що Україна має право на власний вибір - і на цивілізаційний, і політичний, і економічний, на який завгодно», - заявив Путін.

При цьому він стверджує, що саме Росія була ініціатором дезінтеграції Радянського Союзу і надання суверенітету «усім цим країнам».

За його словами, відтоді нічого не змінилося, але РФ і Україну пов'язують ще конкретні речі сьогоднішнього дня – спільна інфраструктура, правила регулювання, а також можливість говорити безперешкодно однією мовою.

«Це нас стосується, це стосується наших інтересів. Ми завжди виходили з того, що завжди навіть спірні питання, і це природно, що у сусідів виникають суперечки, (вирішуються) шляхом переговорів, але якщо в цей переговорний процес включаються треті гравці, то ми вважаємо, що вони повинні враховувати і наші інтереси, а не просто ставити нас перед вибором», - заявив Путін.