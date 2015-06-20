У Порошенка пояснили, чому президент не поїхав на найбільший в Європі форум з безпеки

Президент України Петро Порошенко не планував відвідувати найбільший у Центральній і Східній Європі форум безпеки GLOBSEC, який проходить у Братиславі, і ніхто його участі у даному заході не підтверджував.

Про це Європейської правді повідомили у прес-службі Порошенка.

"З багатьма учасниками форуму президент зустрічався на інших конференціях з безпеки, зокрема, на Мюнхенській, з частиною учасників двосторонні зустрічі заплановані найближчим часом", - повідомили в АП.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями ЗМІ, ім'я Петра Порошенка зникло з переліку спікерів форуму з безпеки GLOBSEC пізно ввечері у п'ятницю.

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Як повідомлялося раніше, Порошенко мав взяти участь в GLOBSEC і за погодженням з організаторами був включений в офіційну програму саміту. Він повинен був брати участь в панелі про Україну і її ролі в Центральній Європі. У той же час, за словами організаторів, до вечора п'ятниці не було ні формальної відмови, жодного офіційного повідомлення про деталі його приїзду.

Учасникам конференції не повідомили про причини змін.

Довідка. Конференція GLOBSEC є найбільшим дискусійним майданчиком в Центральній і Східній Європі, присвяченій безпеці, і входить в п'ятірку найвпливовіших конференцій у світі з цієї тематики. Вона проводиться щорічно, в цьому році конференція відбудеться вдесяте. У ній беруть участь 9 глав держав і урядів.