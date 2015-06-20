Маккейн вважає тривожним сигналом намір Путіна збільшити ядерний потенціал РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор сказав сьогодні на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

“Заяви президента Путіна щодо ядерної зброї дуже тривожні. Я сподіваюся, що він буде дотримуватися тих угод, які вже були підписані”, - сказав Маккейн.

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У зв’язку з цим сенатор також звернув увагу на намір Росії надати озброєння Ірану, що також викликає занепокоєння.

Крім того, Маккейн висловив занепокоєння з приводу заяви Путіна про те, що Україна нібито є частиною Росії.

Своєю чергою інший сенатор від Республіканської партії Том Коттон наголосив, що Росії треба завадити здійснити декларовані наміри.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Путін заявив, що ядерні сили РФ поповнять понад 40 міжконтинентальних ракет.