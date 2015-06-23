Міністр спорту заявив, що Шевченко має піти у відставку через скандал з літаком олігарха

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко має подати у відставку. Обидва міністри увійшли в уряд за квотою партії "Батьківщина".

"Ігор Шевченко публічно визнав, що, як міністр, скористався літаком одного з олігархів у приватних цілях. У будь-якій країні Європейського союзу - це відразу призвело б до відставки такого чиновника. І я особисто закликаю Ігоря Шевченка саме до такого мужнього і відповідального кроку", - написав Жданов у своєму facebook, передає LB.ua.

Він вважає, що єдність уряду та парламентської коаліції не можна підривати.

"Якщо один з міністрів починає публічно критикувати діяльність Кабміну, то він спочатку має подати у відставку. І тільки після цього отримає право на відповідну критику", - сказав Жданов.

Не можу промовчати після останніх публічних заяв та дій свого колеги, міністра екології Ігоря Шевченка. Тому хочу зверну... Posted by Ігор Жданов on 23 червня 2015 р.

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Нагадаємо, 15 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав коаліцію проголосувати за відставку Шевченка. Депутат стверджував, що в той час, коли на нафтобазі під Києвом спалахнула пожежа, міністр екології перебував за кордоном у відпустці.

Пізніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відчитав Шевченка за те, що той не був на місці пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" під Києвом.

Шевченко зазначив, що був за кордоном 6-7 червня, тоді як пожежа спалахнула 8 червня. Також він підтвердив, що повертався з Ніцци до Києва літаком, який належить нардепу, члена депутатської групи "Воля народу" Олександру Онищенку.

Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк виступив за відставку Шевченка за поведінку, яка порочить уряд і коаліцію. Він також закликав партію "Батьківщина", за квотою якої потрапив в уряд Шевченко, подумати над поведінкою міністра і "прийняти відповідальне політичне рішення по ньому.