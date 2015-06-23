Постпред України в ООН назвав Радбез "хворим органом"

Якщо ми зможемо реформувати Раду Безпеки, нам вдасться залучити цей орган до повноцінного регулювання проблем в Україні і до покарання країни-агресора. Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ТСН в Нью-Йорку.

За його словами, Україна має зробити все можливе для порятунку Радбезу, оскільки мир може стати під загрозою. "Якщо ми як країна засновниця ООН розглядаємо організацію як свою дитину, ми маємо щось робити, щоб врятувати цей хворий орган, цю хвору дитину, інакше мир буде під загрозою, інакше численні миротворчі операції не будуть ефективними, тому що не працюють ті механізми, які б мали працювати", - наголосив дипломат.

При цьому Сергєєв додав, що на Україні лежить відповідальність змінити "те, що ми заснували, на користь нашої країни, регіону і регіонів у глобальному вимірі".

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Крім того, він зазначив, членство в Раді Безпеки не вирішує "твоє чи чиєсь" питання. Дипломат запевняє, що воно дає можливість тільки для того, щоб активізувати ті чи інші процеси. "А для нас надважливо, щоб наша участь у Раді Безпеки була настільки активною, щоб прискорила реформування цього органу, і призвела до необхідності країн - постійних членів Радбезу або самим відмовитися від права вето, або домовитись про те, щоб його не застосовувати у випадках, коли є загроза миру, безпеці або правам людей", сказав представник України при ООН.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв стверджує, що від Центрально-Східної європейської групи Україна на сьогодні є єдиним кандидатом у непостійні члени Ради безпеки ООН. Вибори мають відбутися 15 жовтня цього року.