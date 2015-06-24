МЗС Франції: "нормандська четвірка" буде домагатися повної реалізації Мінських угод

Про це йдеться в заяві МЗС Франції, пише ТАСС.

"В ході переговорів ми розглянули ситуацію з виконанням мінських домовленостей і висловили намір домагатися їх повної реалізації", - повідомив глава МЗС Франції.

Міністри, які брали участь у переговорах "мають намір і надалі докладати всі зусилля для того, щоб взяті зобов'язання були виконані й кризу було врегульовано", йдеться в документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі закінчилися переговори керівників Міністерств закордонних справ "нормандської четвірки".

«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив глава українського МЗС Павло Клімкін.

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Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив, що переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки" пройшли в столиці Франції "в конструктивному ключі". Учасники зустрічі розглянули весь комплекс питань, спрямованих на врегулювання ситуації на сході України.