Міністр закордонних справ Люксембургу відвідає Україну 25-26 червня
17:43, 24 червня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жан Алссельборн відвідає Україну 25-26 червня.
25-26 червня Україну відвідає майбутній голова Ради ЄС
Про це сьогодні на брифінгу сказав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
Дипломат зазначив, що метою візиту в Україну буде обговорення ситуації на Донбасі та прийняття спільних ініціатив в рамках міжнародних організацій.
Під час візиту сторони обговорять важливі питання порядку денного Україна-ЄС, враховуючи головування Люксембургу в Раді ЄС з 1 липня 2015 року.
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