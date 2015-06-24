Міністр закордонних справ Люксембургу відвідає Україну 25-26 червня

17:43, 24 червня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жан Алссельборн відвідає Україну 25-26 червня.

25-26 июня Украину посетит будущий председатель Совета ЕС

Про це сьогодні на брифінгу сказав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

Дипломат зазначив, що метою візиту в Україну буде обговорення ситуації на Донбасі та прийняття спільних ініціатив в рамках міжнародних організацій.

Під час візиту сторони обговорять важливі питання порядку денного Україна-ЄС, враховуючи головування Люксембургу в Раді ЄС з 1 липня 2015 року.

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