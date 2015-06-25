Столтенберг: кращий засіб боротьби з російською пропагандою - правда і факти

Таку думку він висловив сьогодні в Брюсселі на прес-конференції, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН про можливості співпраці Альянсу з Україною в цій сфері.

"Ми погодилися - НАТО та Україна - що ми не будемо боротися з російською пропагандою більшою пропагандою, а фактами, тому що на довгій дистанції правда стане явною. Тому кращий спосіб боротися з пропагандою - це надавати факти", - сказав Столтенберг.

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За його словами, Альянс вже працює з Україною, щоб "посилити її комунікаційні можливості". "Це є частиною збільшеної підтримки, яку ми надаємо Україні. На додаток щодня ми надаємо інформацію, надаємо факти про те, що відбувається в Україні, і та зустріч, яка у нас відбулася сьогодні з Полтораком (міністр оборони України) - це не тільки співробітництво, але і комунікація, яку ми робимо для того, аби підкреслити, що відбувається в Україні", - додав генсек НАТО.