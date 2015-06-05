Bloomberg: США забезпечили санкції проти Росії спеціальною "лазівкою", щоб кинути виклик кремлівській пропаганді

У статті Ніколь Гауэтт і Брайана Уїнгфілд «США забезпечили санкції проти Росії спеціальною «лазівкою», щоб кинути виклик кремлівській пропаганді», опублікованій на сайті Bloomberg, йдеться про те, що США таємно створили лазівку в своїх санкціях проти Росії, щоб допустити експорт комунікаційного програмного забезпечення в Крим, і тоді кримчани зможуть отримати доступ до Інтернету і поступово руйнувати зусилля Кремля по контролю інформації.

Правило дозволяє компаніям експортувати соціальне програмне забезпечення для блогів, обміну фотографіями, миттєвого обміну повідомленнями та інших форм спілкування, щоб зменшити можливість Росії контролювати висвітлення місцевих подій», заявили в Міністерстві торгівлі.

«Збройна пропаганда» Москви, за словами одного чиновника Пентагону, поставила США і Європейський Союз у невигідне становище, кажуть посадові особи і аналітики, навіть незважаючи на те, що економічні санкції вдарили по російській економіці. Кримська ініціатива – частина більш широких зусиль США, щоб допомогти людям в усьому світі отримати вільний доступ до новин та інформації.

Деякі критики кажуть, що помилково вести інформаційну війну на умовах Росії, але інші кажуть, що крок міністерства торгівлі дає компаніям, що виробляють ПЗ, необхідні юридичні гарантії, щоб продавати його на території під контролем Росії, забезпечує «бойові засоби» для кримчан, які виступають проти анексії їх півострова Росією в березні 2014 року.

Правило Міністерства торгівлі з'явилося 22 травня в Федеральному регістрі, де уряд публікує відомчі нормативно-правові акти. Це було за кілька днів до того, як президент США Барак Обама зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, щоб засудити дії Росії в Україні та підтвердити підтримку США.

Алек Росс, колишній старший радник Держдепартаменту з інновацій, сказав, що крок Міністерства торгівлі схожий на кроки, які адміністрація Обами прийняла в 2010 році в Ірані, Сирії, на Кубі та в Судані. «Технологічні компанії часто уникають ринків, де існують будь-якого типу питання, що стосуються правового поля», сказав він.

«Заповнюючи зону»

«Росіяни виконали відмінну роботу, заповнюючи зону в Криму своєю пропагандою. Вони захопили телебачення, радіо та місцеві соціальні медіа», сказав Росс, тепер старший науковий співробітник в школі з міжнародних і громадських питань Колумбійського університету. «В інтересах Америки і України, щоб у Криму та Східній Україні були технології та медіа-платформи, які росіяни не можуть контролювати».

Кліффорд Гедді, біограф президента Росії Володимира Путіна і старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, вашингтонської групи, назвав цей крок марною тратою грошей.

«Це як йти в рукопашний бій з «правилами маркіза Куїнсберрі», коли у них нунчаки». Сказав Гедді, протиставляючи правила 1867 року, регулюючі бокс, японському бойовому зброї.

У заяві міністерства торгівлі сказано, що це правило – в інтересах національної безпеки США, тому що це допоможе кримчанам «безпосередньо описати свою ситуацію і протистояти хибним повідомленням, що поширюються тими, хто в даний час здійснює контроль над Кримським регіоном України».

Російська підтримка

США та їх союзники звинувачують уряд Путіна в тому, що він продовжує постачати сепаратистів у Східній Україні зброєю, грошовими коштами та бійцями, навіть після лютневого угоди про припинення вогню. Росія заперечує ці звинувачення і каже, що багато хто з бійців є «добровольцями» у відпустці.

Тепер перемир'я може зіткнутися з найсерйознішим випробуванням за три місяці, оскільки уряд у Києві заявив, що проросійські повстанці готують великий наступ. США стурбовані повідомленнями про наступ, сказала прес-секретар Державного департаменту Мері Харф в середу у Вашингтоні. «Росія несе пряму відповідальність за запобігання цих атак», сказала вона.

Крок міністерства торгівлі є частиною більш широких зусиль, і як сказав підполковник Джо Гільберт, артилерійський офіцер армії, це «відсутність хорошої інформаційної політики або стратегії», коли мова заходить про Росію.

В Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Гільберт говорив про військову гру США-Росія, проведену Військовим коледжем армії США в Карлайлі, штат Пенсільванія. Інший спікер, підполковник Крістофер Лей заявив, що Росія не «обмежена міжнародними нормами» і може створювати такі події, з якими Заходу не так легко буде впоратися.

Змагання викладів

«Необхідно багато часу для того, щоб зібрати факти і дані, і відповісти «правдивим повідомленням», сказав Лей 18 травня. Ця затримка, сказав він, дає Росії «трохи більше гнучкості» для створення конкуруючих викладів про те, чи є російські війська в Україні або хто збив малайзійський літак МН17.

Гедді сказав, що спроба протистояти російському викладу означає, що США потрапили в пастку зміцнення головного повідомлення Москви: що США обрали Україну як новий фронт для тривалого бою, щоб послабити свого конкурента.

«Беручи участь у цьому через уряд, в будь-якій формі, ми просто зміцнюємо російський виклад, що все це, всі в Україні і Криму, це не Росія проти України, ні, мова йде про США проти Росії», сказав Гедді.

Зусилля США

Зусиллями США, щоб повідомити, що відбувається в Україні, керує Державний департамент і Рада керівників із питань мовлення США, вони включають в себе сформований США контент, такий як Twitter американського посольства і російськомовні програми новин.

Нове правило експорту в Крим не виходить за межі інформаційної політики США, орієнтованої на надання людям засобів для безпечного спілкування. Ці зусилля включають в себе TechCamps, які навчали 23 000 учасників з 125 країн протягом останніх чотирьох з половиною років.

Недавній табір в Ризі, Латвія, відвіз 68 журналістів з країн на периферії Росії, щоб навчити їх, як працювати в умовах, коли вони потребують безпечних інструментів комунікації. Учасників також навчали, як перевірити контент у соціальних медіа, все більш і більш корисний навик, враховуючи документально підтверджені спроби російських груп публікувати підроблені новини.

«Цілком ясно, що Кремль все більше намагається спотворити і підірвати незалежну журналістику», сказав Мейкон Філліпс, координатор Бюро міжнародних інформаційних програм Державного департаменту.

Табори підтримують «пріоритети США, такі як динамічні та незалежні засоби масової інформації», підприємництво або протидія насильницькому екстремізму, сказав Філліпс. Не менш важливим аспектом, додав він, є те, що табори допомагають учасникам зв'язатися один з одним і «побудувати мережу».