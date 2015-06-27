МЗС вимагає від Росії допустити консула до незаконно утримуваних українців

Україна вимагає від Росії невідкладно забезпечити українському консулу зустріч із безпідставно утримуваними на території РФ громадянами України Миколою Карпюком, Станіславом Клихом, Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком, Геннадієм Афанасьєвим.

Про це йшлося під час вчорашньої робочої зустрічі у Москві керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Російської Федерації, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

«Українською стороною вкотре висунуто вимогу забезпечити неухильне виконання Росією положень міжнародних договорів у консульській сфері», - підкреслюється в повідомленні.

Окрему увагу, за даними МЗС, приділено справі народного депутата України, члена делегації України в ПАРЄ Надії Савченко та повторено вимогу щодо її негайного звільнення, як і інших незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України.

В зовнішньополітичному відомстві України зазначають, що досягнуто домовленості щодо продовження обговорення проблемних питань у сфері забезпечення прав громадян.