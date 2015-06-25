МЗС відправляє до Москви дипломата для обговорення ситуації з Савченко і Сенцовим

У Москві український дипломат обговорить із російськими колегами "найбільш гострі питання консульського захисту громадян України та гарантування безпеки українських консульських установ на території Росії", йдеться в повідомленні МЗС, передає радіо "Свобода". Уточнюється, що "зустріч проводиться з ініціативи України".

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В центрі уваги будуть резонансні справи про незаконне переміщення на територію Росії, а також затримання в цій країні Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка і ще шести громадян України.

"Представники України також працюватимуть над отриманням інформації щодо військовослужбовців-громадян України, які вважаються зниклими безвісти, але, за інформацією української сторони, перебувають у пенітенціарних закладах на території Росії", – повідомляють в МЗС.