У Тунісі пройшли акції проти терору

Присутні несли свічки в пам'ять про загиблих і скандували "Сус ніколи не помре", передає Бі-бі-сі. Деякі з учасників акції тримали в руках британські прапори, оскільки щонайменше 15 жертв нападу були громадянами Великобританії.

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В результаті нападу на два готелі в Сусі в п'ятницю 26 червня загинули 38 людей.

Нападник - за останніми даними, діяв поодинці, - видавав себе за відпочиваючого на пляжі.

Більшість жертв і постраждалих виявилися британськими та німецькими туристами. Як повідомила влада Тунісу, нападника вбили в ході перестрілки.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання "Ісламська держава".