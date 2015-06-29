Контактна група щодо Донбасу збереться у Мінську 7 липня

На 7 липня готується засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську.

Про це повідомила прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

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Вона відзначила, що одне з ключових питань для обговорення на цій зустрічі - безпека.

"До цього дня планується до підписання документ про взаємне відведення з лінії зіткнення важких видів озброєнь калібром менш як 100 мм - танків та мінометів", - написала Оліфер.