Контактна група щодо Донбасу збереться у Мінську 7 липня
14:55, 29 червня 2015Політика
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Одне з ключових питань для обговорення на цій зустрічі - безпека.
Ілюстративна фотографія: Леонід Кучма / Фото УНІАН
На 7 липня готується засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську.
Про це повідомила прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
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Вона відзначила, що одне з ключових питань для обговорення на цій зустрічі - безпека.
"До цього дня планується до підписання документ про взаємне відведення з лінії зіткнення важких видів озброєнь калібром менш як 100 мм - танків та мінометів", - написала Оліфер.
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