БПП не голосуватиме за скасування пільгового режиму сплати ПДВ для агросектору - нардеп

Причиною масового мітингу стала звістка про те, що сьогодні на розгляд депутатів у Раді буде представлений законопроект «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», в якому в останній момент з'явилася норма, що скасовує пільговий режим сплати ПДВ для агросектору, повідомляє Forbes.

Документ, підготовлений урядом, вже зареєстровано у парламенті під №2173 від 30.06.2015, але текст законопроекту поки недоступний.

Як повідомили народні депутати України Олександр Бакуменко та Леонід Козаченко, які вийшли до аграріїв-мітингувальників, сьогодні на засіданні фракції «Блоку Петра Порошенко» було прийнято рішення не голосувати за законопроект і зняти його з порядку денного.

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«Сьогодні відбуваються безпрецедентні речі, коли намагаються «протягнути» норму, яка скасовує спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників. Кабінет Міністрів, порушуючи коаліційну угоду, вносить так сказати «підкилимно» в один з позитивних для аграріїв законопроектів щодо поліпшення системи електронного адміністрування ПДВ, у «прикінцевих положеннях скасування спецрежиму ПДВ з 1 січня 2016». Тому ми сьогодні говоримо про те, що такі речі, які робляться підкулісно і виносяться у залу без рішення комітету, ми постараємося не пропускати», - заявив заступник голови парламентського комітету з питань агрополітики та земельних відносин Олександр Бакуменко під час брифінгу у парламенті.

Він наголосив, що «це призведе до катастрофічних макроекономічних наслідків, які ми вже прорахували і показали. Це, перш за все, у тваринництві як мінімум на 20% ВВП скоротиться, щонайменше 100 тис. людей залишаться без робочих місць. Вже понад 200 дрібних і середніх підприємств закрито в аграрному секторі. Ми скоротимо експортні поставки, ми отримаємо величезний негативний макроекономічний ефект, коли буде приходити в країну менше валюти».

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Голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Леонід Козаченко додав: «Дійсно, намагаються прийняти безпрецедентне поспішне рішення, яке може суттєво зашкодити аграрній галузі і запустити механізм руйнування сфери. Агропромисловий комплекс України - це та галузь, яка є зміцнювальним фактором, це та галузь, яка дала можливість зорієнтувати нашу країну на зовнішніх ринках і створювала для цього нашій країні позитивний імідж».

«Для запобігання прийняття цього рішення під стінами парламенту зібралася велика кількість аграріїв, які хотіли прийти і перекрити всі магістралі. Робити цього вони не будуть. Вони прийшли під Верховну Раду просити нас, народних депутатів, щоб це поспішне рішення не було прийнято», - наголосив Леонід Козаченко.