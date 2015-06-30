Шокін призначив прокурорів Тернопільської та Івано-Франківської областей

Про це повідомили у прес-службі відомства, передає ТСН.

Відповідно до наказу Шокіна, прокурором Івано-Франківської області став Владислав Братюк, якого у вівторок, 30 червня, колективу представив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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Серед першочергових завдань для нового очільника облпрокуратури він назвав боротьбу з корупцією та незаконним вивезенням лісу і наголосив, що чекатиме на результати вже за три місяці.

Прокуратуру Тернопільської області, згідно з наказом Шокіна, очолив старший радник юстиції Олександр Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін звільнив з посади прокурора Івано-Франківської області Ігоря Настасяка.

Ігор Настасяк був призначений керівником прокуратури Івано-Франківської області в березні 2014 року.