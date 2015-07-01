Кремль прокоментував перевірку законності виходу країн Прибалтики зі складу СРСР

13:46, 01 липня 2015
Політика
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У Кремлі не були знайомі з ініціативою депутатів, які звернулися в Генпрокуратуру з проханням перевірити законність отримання незалежності Прибалтики.

REUTERS

Про це з посиланням на прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова повідомляє РИА Новости.

"У Кремлі не були знайомі з цією ініціативою. І я, чесно кажучи, погано розумію суть цієї ініціативи", — сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, у Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.

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