Кремль прокоментував перевірку законності виходу країн Прибалтики зі складу СРСР
13:46, 01 липня 2015Політика
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У Кремлі не були знайомі з ініціативою депутатів, які звернулися в Генпрокуратуру з проханням перевірити законність отримання незалежності Прибалтики.
REUTERS
Про це з посиланням на прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова повідомляє РИА Новости.
"У Кремлі не були знайомі з цією ініціативою. І я, чесно кажучи, погано розумію суть цієї ініціативи", — сказав Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, у Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.
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