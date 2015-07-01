Парубій анонсував на завтра розгляд відставки міністра екології і закрив засідання Ради

14:37, 01 липня 2015
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови парламенту Андрій Парубій зазначив, що "завтра буде важливий день", оскільки передбачається розгляд подання про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.

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Окрім того, за його словами, можливий розгляд законопроекту про місцеві вибори в другому читанні.

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