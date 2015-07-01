Парубій анонсував на завтра розгляд відставки міністра екології і закрив засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови парламенту Андрій Парубій зазначив, що "завтра буде важливий день", оскільки передбачається розгляд подання про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.

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Окрім того, за його словами, можливий розгляд законопроекту про місцеві вибори в другому читанні.