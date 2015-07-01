У Путіна пропонують дати російські паспорти жителям Придністров'я, які народилися після 1991 року
Жителям Придністров'я, які народилися після 1991 року, необхідно надати можливість отримання російського громадянства.
Жителям Придністров'я, які народилися після 1991 року, можуть дати російські паспорти / venividi.ru
Про це, як передає кореспондент "Росбалту", повідомив, виступаючи в Держдумі, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.
За його словами, він має намір звернутися до депутатів з пропозицією внести відповідну поправку в закон.
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"Сподіваюся, скоро ми звернемося до Державної думи з питанням про те, які потрібні зміни в закон про громадянство з тим, щоб жителі Придністров'я, які народилися після 1991 року, також могли розраховувати на російське громадянство", — сказав Рогозін.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав закони про денонсацію угод з РФ, які дозволяли транзит по території України російських військових у Придністров'ї.