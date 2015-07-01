У Путіна пропонують дати російські паспорти жителям Придністров'я, які народилися після 1991 року

Про це, як передає кореспондент "Росбалту", повідомив, виступаючи в Держдумі, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.

За його словами, він має намір звернутися до депутатів з пропозицією внести відповідну поправку в закон.

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"Сподіваюся, скоро ми звернемося до Державної думи з питанням про те, які потрібні зміни в закон про громадянство з тим, щоб жителі Придністров'я, які народилися після 1991 року, також могли розраховувати на російське громадянство", — сказав Рогозін.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав закони про денонсацію угод з РФ, які дозволяли транзит по території України російських військових у Придністров'ї.