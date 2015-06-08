Порошенко заборонив транзит військових РФ через Україну в Придністров'я
19:00, 08 червня 2015Політика
2690 0
Президент Петро Порошенко підписав закони про денонсацію угод з РФ, які дозволяли транзит по території України російських військових у Придністров'я.
Порошенко денонсував угоди про транзит російських військових через Україну / Фото УНІАН
Як повідомили в прес-службі глави держави, закони №463-VIII і 65-VIII були прийняті Верховною Радою 21 травня. Вони діяли з 25 листопада 1995 року. Документи укладалися на 5 років з автоматичною пролонгацією, якщо жодна із сторін за 6 місяців письмово не повідомила про намір припинити їх дію.
Читайте такожУ Держприкордонслужбі заявляють про військову загрозу з Придністров'я
Тепер Росія не зможе перевозити територією України своїх військових і військові вантажі ні залізничним, ні повітряним чи автомобільним транспортом.
За даними російських ЗМІ, контингент РФ в Придністров'ї налічує близько 1,5 тис. солдатів і офіцерів. Ротація російських військових у Придністров'ї проводиться кожні півроку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter