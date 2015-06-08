Порошенко заборонив транзит військових РФ через Україну в Придністров'я

Як повідомили в прес-службі глави держави, закони №463-VIII і 65-VIII були прийняті Верховною Радою 21 травня. Вони діяли з 25 листопада 1995 року. Документи укладалися на 5 років з автоматичною пролонгацією, якщо жодна із сторін за 6 місяців письмово не повідомила про намір припинити їх дію.

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Тепер Росія не зможе перевозити територією України своїх військових і військові вантажі ні залізничним, ні повітряним чи автомобільним транспортом.

За даними російських ЗМІ, контингент РФ в Придністров'ї налічує близько 1,5 тис. солдатів і офіцерів. Ротація російських військових у Придністров'ї проводиться кожні півроку.