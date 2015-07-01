Аваков готовий призначити заступником начальника міліції Миколаївщини кандидата від громади
16:59, 01 липня 2015Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про готовність призначити представника громади на посаду заступника начальника Миколаївської обласної міліції.
Губернатор Миколаївської області підтримає цю ініціативу / mvs.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це він повідомив під час свого сьогоднішньої робочої поїздки до Миколаєва.
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"Запропонуйте кандидата від громади. Думаю, що губернатор Миколаївської області підтримає цю ініціативу, і ми імплементуємо посаду заступника начальника обласної міліції. Але ви маєте усвідомлювати всю серйозність цього рішення", – сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час робочої поїздки до Миколаєва Аваков розформував обласне управління ДАІ.
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