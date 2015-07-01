Аваков готовий призначити заступником начальника міліції Миколаївщини кандидата від громади

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це він повідомив під час свого сьогоднішньої робочої поїздки до Миколаєва.

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"Запропонуйте кандидата від громади. Думаю, що губернатор Миколаївської області підтримає цю ініціативу, і ми імплементуємо посаду заступника начальника обласної міліції. Але ви маєте усвідомлювати всю серйозність цього рішення", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час робочої поїздки до Миколаєва Аваков розформував обласне управління ДАІ.