Порошенко: Організована злочинність зробила кордон України непрозорим та дірявим, як решето

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав сьогодні у Львові на регіональній нараді з керівниками силових структур та правоохоронних органів прикордонних областей західної України.

«Боротьба з корупцією та контрабандою має стати викликом для кожного керівника», – наголосив президент.

Глава держави заслухав доповіді керівників силових структур та правоохоронних органів прикордонних областей.

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Президент зазначив, що на фоні російської агресії на Донбасі в західних областях ситуація в цілому залишається стабільною завдяки високій самосвідомості та патріотичному духу населення. Однак, з огляду на складну ситуацію на сході України питання безпеки на регіональному рівні постають як ніколи гостро.

«Криміногенна ситуація потребує спільних зусиль всіх правоохоронних органів. Утримати правопорядок, зберегти життя, здоров’я нашого мирного населення є головним, хоч і суттєво складнішим, ніж завжди, завданням», – наголосив президент.

Глава держави наголосив на тому, що у регіоні триває війна з внутрішнім ворогом – контрабандою та корупцією. За словами Порошенка, боротьба з контрабандою не стала успішною для відповідальних за неї органів, що стало однією з головних причин кадрових змін в керівництві СБУ.

«Поки ми б’ємося за захист суверенітету і територіальної цілісності, за безвізовий режим, намагаємось, щоб європейський кордон став прозорим для чесних громадян, організована злочинність зробила його непрозорим і дірявим, як решето», – заявив Порошенко.

Глава держави позитивно оцінив голосування у Верховній Раді за призначення Василя Грицака головою Служби безпеки України, однак зазначив, що це є авансом.

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«Зараз ми маємо продемонструвати, що ні президент, ні Верховна Рада не помилилися, і ми зможемо ефективно налагодити співпрацю, яка дозволить подолати ганебні явища – масштабну контрабанду та корупцію», – наголосив президент.

Глава держави висловив незадоволення роботою всіх правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.

«Не можна стверджувати, ніби нічого не змінилося, але, як сказав би мій шкільний вчитель, коефіцієнт корисної дії, як у паровоза», – сказав він.

Президент підкреслив, що неузгодженість дій правоохоронних органів призводить до ситуації, як у байці «Лебідь, рак та щука». Боротьба з корупцією дедалі частіше підміняється піар-акціями та війною компроматів, зауважив Порошенко.

Президент особливо наголосив на тому, що ефективність роботи правоохоронних органів має оцінюватись не за звітами, скільки кримінальних проваджень було відкрито, а за кількістю винесених вироків суду.

Окремо глава держави назвав неприпустимими випадки, коли правоохоронна система демонструє повну безпорадність, як у ситуації з бурштином.

Говорячи про істотне погіршення криміногенної обстановки в цілому в країні, Президент зазначив: «Військові дії стали джерелом неконтрольованого витоку зброї, боєприпасів та вибухівки, які дедалі частіше застосовуються кримінальними елементами». Злочинці, перевдягаючись у камуфляжну форму з емблемами різних батальйонів, входять у довіру до громадян і здійснюють шахрайські дії. Значно збільшилась кількість тяжких злочинів проти основ національної безпеки – фактів тероризму, вбивств, захоплення заручників, викрадення людей, правопорушень у військовій сфері.

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Глава держави особливо звернув увагу на злочини, які вчиняють особи у масках на обличчі. Президент має намір ініціювати норму, що перебування у балаклавах у мирних регіонах є неприпустимим, і правоохоронні органи мають негайно на це реагувати.