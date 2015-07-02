СБУ затримала в Донецькій області вантажівку з російським контрабандним алкоголем (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як зазначається, вантажівку затримали на блокпосту неподалік від селища Березове Мар'їнського району. Водій та експедитор намагалися ввезти в Докучаєвськ, який непідконтрольний українській владі, майже тисячу літрів підакцизних товарів виробництва Російської Федерації.

Працівниками фіскальної служби встановлено, що українські акцизні марки на продукції мають ознаки підробки.

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Також співробітники СБУ спільно з ДФС та ДПС викрили ще один канал незаконного переміщення продуктів харчування на непідконтрольну Україні територію. На одному із заводів, який розташований у Кураховому Донецької області, виявлено шість машин, завантажених м'ясом курки, цукром та іншими продуктами. Встановлено, що машини і вантаж належать донецькій фірмі, на адресу якої і планувалося доставити продукти харчування, йдеться у повідомленні.