СБУ затримала в Донецькій області вантажівку з російським контрабандним алкоголем (фото, відео)

15:23, 02 липня 2015
Суспільство
451 0

СБУ спільно з прикордонниками затримала в Донецькій області майже тисячу літрів контрабандного алкоголю виробництва РФ.

/ Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як зазначається, вантажівку затримали на блокпосту неподалік від селища Березове Мар'їнського району. Водій та експедитор намагалися ввезти в Докучаєвськ, який непідконтрольний українській владі, майже тисячу літрів підакцизних товарів виробництва Російської Федерації.

алкоголь / sbu.gov.ua

Працівниками фіскальної служби встановлено, що українські акцизні марки на продукції мають ознаки підробки.

Читайте такожСБУ пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Також співробітники СБУ спільно з ДФС та ДПС викрили ще один канал незаконного переміщення продуктів харчування на непідконтрольну Україні територію. На одному із заводів, який розташований у Кураховому Донецької області, виявлено шість машин, завантажених м'ясом курки, цукром та іншими продуктами. Встановлено, що машини і вантаж належать донецькій фірмі, на адресу якої і планувалося доставити продукти харчування, йдеться у повідомленні.

Проводяться першочергові дослідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter