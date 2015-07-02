Верховна Рада призначила Грицака головою СБУ

За цю постанову (реєстраційний №2204а) проголосували 340 із 388 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Разом з тим від фракції "Об’єднання «Самопоміч»" постанову не підтримав жоден депутат.

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Як повідомляється на сайті СБУ, Василь Грицак народився 14 січня 1967 року у Рівненській області.

У 1992 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, у 1993 і 1997 роках – курси в Інституті підготовки кадрів СБУ, у 1998 і 2006 роках – курси Національної академії СБУ.

З 1999 року працював на різних посадах у Центральному управлінні СБУ.

З 2005 року по 2009 рік очолював почергово Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ у Києві та Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

З 2009 року по 2010 рік обіймав посади заступника голови СБУ, першого заступника голови СБУ, очолюючи в цей період Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

У березні 2010 року був звільнений з керівних посад в СБУ, без виключення зі списків особового складу.

У липні 2014 року указами президента генерал-полковник Грицак був призначений першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

З 18 червня 2015 року Василь Грицак тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.