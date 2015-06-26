Залишиться тільки пустеля: відеорепортаж з бурштинових копалень

Два регіони України - Житомирщина та Рівненщина - фактично живуть із промислових бурштинових копалень, йдеться у сюжеті програми Радіо Свобода та Першого суспільного «Схеми».

Коштовний камінь викупають посередники та вивозять його у різні куточки світу, від Європи та Китаю, до Близького Сходу.

Але масштаб екологічних наслідків цієї повністю незаконної діяльності важко виміряти готівкою, йдеться у сюжеті. Нелегальна бурштинова копальня в Олевському районі на Житомирщині – це велика територія знищеного лісу, на місці якого тепер канави з брудною водою і розмиті ями. Копальники спотворюють ландшафт та знищують будь-яку флору та фауну. На батаго років земля перетворюється на болотисту пустку.

Бурштинові копальні з безпілотника

Відео Youtube ВГО АВТОМАЙДАН

Технологія нелегального видобутку бурштину дуже проста. Спочатку над покладами бурштину знищують ліс. Дерева вирубують, або випалюють. Потім екскаватором викопують великий канал, по якому з найближчої водойми запускають воду. Навколо каналу копають невеликі ями, куди помпою качають воду. Потік розмиває пісок, і бурштин, який легший за воду, виносить на поверхню. Старателі виловлюють його сачками в каламутному супі.

Читайте такожЖурналісти й активісти накрили під Олевськом табір копачів бурштину з військовими вантажівками (фоторепортаж)Промисловими помпами оперують бригади з кількох осіб. Кожна зміна триває 11 годин. Загальна вартість роботи зміни – 10 тисяч гривень. Таку суму називають самі робітники. Крім того власник нелегальної копальні сплачує від 650 до 1000 доларів кримінальним групам кожного дня за кришування. Але це все окуповується з лишком від продажу коштовного каміння.

Наприклад, на родовищі біля Шебедихи кожного дня працює близько 60 помп. На кожній помпі працює бригада. Робота йде в дві зміни. Між змінами перерва – година. На цей час пускають місцевих жителів за паспортами. Вони можуть повиловлювати сачками собі трошки бурштину. Це такий спосіб відкупу від місцевих за надрокористування.

У той час, коли селянам дозволяється працювати, уся площина нелегального родовища заповнюється людьми. Тут працюють тисячі копачів.

За словами нелегалів, вони навіть вдячні мафії за те, що та організувала такий нелегальний бізнес та надала їм можливість заробити.