Підозрюваний у вбивстві Бузини Поліщук заявляє про тиск правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Поліщук сказав сьогодні під час розгляду Апеляційним судом Києва клопотання столичної прокуратури про скасування рішення суду щодо можливості внесення застави за підозрюваного.

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"Хочу наголосити одне - що, починаючи з часу мого арешту, мені ніхто не повідомив, хто увірвався у (моє) приміщення, в чому я звинувачуюся. Навіть чинився моральний тиск, я вже не кажу про фізичний", - сказав Поліщук.

За словами Поліщука, коли йому вручали документи про підозру у вчиненні злочину та інші документи, він змушений був їх підписати без адвокатів.

"Я підписав, що не згодний, але ознайомлений", - додав Поліщук.

Разом з тим підозрюваний сказав, що на нього ще чинили моральний тиск після того, як він зустрівся з одним зі своїх адвокатів.

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Також Поліщук наголосив, що брав участі у вбивстві Бузини.

У даний час судді пішли у кімнату для нарад для ухвалення рішення за клопотанням прокуратури Києва про скасування можливості внесення застави за Поліщука.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав.

За підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян – Андрій Медведько та Поліщук. Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили. Ім'я третього підозрюваного представники правоохоронних органів не назвали.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Поліщука і Медведька на два місяці.

Але 23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.