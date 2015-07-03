Порошенко представив в СБУ нового голову відомства Грицака
18:45, 03 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко представив керівному складу Служби безпеки України нового голову відомства Василя Грицака.
Порошенко представив в СБУ нового голову відомства Грицака / twitter.com/ServiceSsu
Про це повідомляє СБУ в Twitter.
«Президент України представив керівному складу голову Служби Василя Грицака», - йдеться в повідомленні.
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.@poroshenko Президент України представив керівному складу #СБУ голову Служби Василя Грицака
— СБ України (@ServiceSsu) 3 Липень 2015
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