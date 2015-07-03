Голосування за закон про валютні кредити викликало стурбованість майбутнім коаліції та Ради - Порошенко

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу “Україна”.

“Те, що мене надзвичайно розчарувало і викликало велику стурбованість щодо майбутнього коаліції і майбутнього парламенту (голосування за закон про реструктуризацію валютних кредитів), я побачив популістів-політиків, які, намагаючись сподобатись тій чи іншій частині суспільства, ставлять під загрозу існування фінансово-банківської системи країни, стабільність економіки, роздають нездійсненні обіцянки, чітко розуміючи, що несправедливо буде за рахунок коштів усіх платників податків задовольнити потреби 65 тис., тобто менше, ніж десятої долі відсотка тих, хто не хоче або інколи і не може обслуговувати валютні кредити”, - сказав він.

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Разом з тим глава держави зазначив, що вважає, що цей тиждень роботи Верховної Ради був визначальним.

“Я думаю, що цей тиждень (у парламенті) був визначальним, і дійсно парламент зробив велику частину позитиву. Я вважаю, що дуже оптимістично виглядала позиція щодо призначення і підтримки мого подання на голову Службу безпеки України Василя Грицака...Я думаю, що до позитиву (роботи) парламенту можна віднести і, врешті-решт, прийняття закону про національну поліцію, який дозволить перетворити пострадянську міліцію, несправедливу, корумповану, неефективну, спрямовану проти людини на ефективно працюючий механізм захисту прав і свобод громадянина”, - сказав президент.

Крім того, за словами Порошенка, до позитиву роботи ВР цього тижня можна віднести голосування змін до закону “Про прокуратуру”.