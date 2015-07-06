Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист від насильницьких зникнень

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень».

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон № 525-VIII Верховна Рада ухвалила 17 червня з ініціативи президента.

Законом Верховна Рада надає згоду на обов’язковість для України Міжнародної конвенції про захист осіб від насильницьких зникнень.

Конвенція визначає злочином проти людства широкопоширену чи систематичну практику насильницьких зникнень.

Читайте такожУкраїні радять ратифікувати Римський статут для ефективнішого розслідування злочинів на Донбасі Відповідно до конвенції, кожна держава-учасниця бере на себе зобов'язання вживати заходів, зокрема щодо: кваліфікації в її кримінальному праві як правопорушення, кримінального переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності за дії щодо насильницького зникнення, установлення своєї компетенції здійснювати юрисдикцію стосовно злочинів насильницького зникнення, надавати найповнішу взаємну правову допомогу, гарантувати жертвам права на отримання швидкого, справедливого та адекватного відшкодування завданої їм шкоди та компенсації.

Конвенцію було ухвалено 20 грудня 2006 року у Нью-Йорку, але набула чинності вона тільки 23 грудня 2010 року, через 30 днів після того, як кількість країн-учасниць досягла 20.

Зокрема, у статті 1 Конвенції сказано, що "жодні виключні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни або загроза війни, внутрішня політична нестабільність або інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням насильницького зникнення".