Фракція БПП ініціює позачергове засідання Ради 9 липня

Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

«Наша фракція виступила з ініціативою скликати у найближчий четвер позачергове засідання. На минулому тижні ми не встигли розглянути законопроект «Про місцеві вибори», а є позиція Центральної виборчої комісії: якщо це не буде зроблено терміново, то ЦВК не стигне зробити певний ряд речей, які необхідно виконати з точки зору законодавства. Це, зокрема, навчання працівників дільничних і територіальних виборчих комісій новому законодавству», - наголосив Кононенко.

Він зауважив, що законопроект готовий до розгляду, до нього подано більше 400 поправок. «Зі своїми позиціями визначилась більшість фракцій коаліції. Ми вважаємо, що в четвер цей закон можна розглянути і приділити йому стільки часу, скільки буде потрібно», - заявив Кононенко.

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За його словами, серед питань порядку денного позачергового засідання можуть бути і урядові законопроекті, які ВР не встигла розглянути минулого пленарного тижня. Зокрема, проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» (№ 2045а) та проект закону про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг (№2029а). «Цей пакет законопроектів ми також просимо розглянути на позачерговому засіданні», - сказав народний депутат.

За словами Кононенка, народні депутати також мають намір переголосувати за прийняття проекту закону «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» (№1558-1).

Як повідомляв УНІАН, для скликання позачергового засідання ВР необхідно зібрати 150 підписів народних депутатів.