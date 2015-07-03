"Народний фронт" нарешті отримав голову
Головою фракції Арсенія Яценюка "Народний Фронт" у Верховній Раді став депутат Максим Бурбак.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Валерій Лунченко, повідомляє "Українська правда".
"Щойно обрали нового голову фракції "Народний Фронт". Всі одноголосно підтримали Максима Бурбака", - написав він.
Щойно обрали нового голову фракції "Народний Фронт". Всі одноголосно підтримали Максима Максим БурбакPosted by Валерій Лунченко on 3 Июль 2015 г.
Відомо, що фракція НФ не мала голови. Був лише перший заступник Андрій Тетерук та шість заступників. Бурбак був заступником голови фракції "Народний фронт".
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У свою чергу депутат Антон Геращенко зазначив, що Тетерук залишається першим заступником голови фракції.
"Раніше керівництво фракцією здійснювалося співголовами Андрієм Тетеруком і Вікторією Сюмар", - додав Геращенко.