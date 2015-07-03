"Народний фронт" нарешті отримав голову

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Валерій Лунченко, повідомляє "Українська правда".

"Щойно обрали нового голову фракції "Народний Фронт". Всі одноголосно підтримали Максима Бурбака", - написав він.

Щойно обрали нового голову фракції "Народний Фронт". Всі одноголосно підтримали Максима Максим Бурбак Posted by Валерій Лунченко on 3 Июль 2015 г.

Відомо, що фракція НФ не мала голови. Був лише перший заступник Андрій Тетерук та шість заступників. Бурбак був заступником голови фракції "Народний фронт".

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У свою чергу депутат Антон Геращенко зазначив, що Тетерук залишається першим заступником голови фракції.

"Раніше керівництво фракцією здійснювалося співголовами Андрієм Тетеруком і Вікторією Сюмар", - додав Геращенко.