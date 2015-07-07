Болгарія готова допомагати Україні в реформах та євроінтеграції

Про це заявив президент Болгарії Росен Плевнелієв під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом сьогодні в Києві.

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Зокрема, президент Болгарії заявив, що для нього особисто цей візит до Києва має особливе значення. "Україна для мене - фактично справа життя", - сказав він, подякувавши українському народу за "сердечне тепле ставлення" до його країни.

"Ми переконані у величезному потенціалі України і хочемо бути частиною її успіху", - сказав болгарський президент.

Росен Плевнелієв заявив про готовність Болгарії надавати України всіляку допомогу на шляху здійснення реформ і євроінтеграції, поділитися відповідним досвідом. "Ми хочемо, щоб Україна була членом гідної сім’ї європейських народів", - заявив він. У цьому контексті президент Болгарії заявив, що його країна підтримує необхідність запровадження безвізового режиму для українських громадян з країнами Євросоюзу.

У свою чергу Володимир Гройсман подякував президенту за послідовну підтримку Болгарією позиції України на міжнародній арені, і висловився за подальшу координацію зусиль заради стабільності на європейському континенті. "Є моменти у житті кожної держави, коли підтримка друзів дуже важлива, і нині саме такий момент", - сказав він. Голова Верховної Ради також подякував за те, що парламент Болгарії одним з перших ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Також під час зустрічі сторони наголосили на важливості активізації двосторонньої співпраці в економічній, гуманітарній, освітній та культурній сферах, зазначили в прес-службі.