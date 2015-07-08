Яценюк доручив місцевій владі негайно освоїти виділені урядом кошти на відновлення інфраструктури

Про це він сказав на засіданні уряду.

«Окремо хотів би пройтися по виконанню рішень Кабінету міністрів щодо відновлення територій, підконтрольних українській владі, і подолання надзвичайних ситуацій. Ось підняв статистику. По Маріуполю – було виділено 10 млн грн, освоєно лише 60% коштів. Краматорськ – виділено 5 млн грн, використано лише 45%, по Луганській області Кабмін виділив 150 млн грн, використано лише 10%. Всього-на всього. Донецька область – уряд виділив 150 млн, використано "нуль", - сказав Яценюк.

Він також повідомив, що на Слов'янськ Кабмін виділив 6,6 млн грн, в результаті використання – "нуль".

Читайте такожУкраїні на ремонт усіх доріг може знадобитися трильйон гривень"Тому доручення керівникам місцевих органів влади, місцевого керівництва – негайно вжити заходів щодо використання виділених коштів на відновлення інфраструктури та подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Ці гроші йдуть людям. Ми ці гроші знайшли, тепер завдання місцевої влади освоїти ці гроші відповідно до закону і потреб людей, які чекають цього", - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Яценюк заявив, що відновлення територій Донбасу, які звільнені й перебувають під контролем української влади, потрібно близько 1,5 млрд дол. за поточними оцінками.