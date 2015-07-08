Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Росію припинити окупацію Криму - резолюція

Про це йдеться в резолюції, ухваленій сьогодні на щорічній літній сесії, яка проходить 5-9 липня в Гельсінкі (Фінляндія).

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"Парламентська асамблея ОБСЄ заявляє, що референдум, проведений 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, не має юридичної сили, повторює свій заклик до Російської Федерації анулювати незаконну анексію цього регіону і закликає держави-учасники утримуватися від будь-яких дій чи контактів, які могли б бути витлумачені як визнання незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополя", - наголошується в резолюції.

Парламентська асамблея ОБСЄ "висловлює свою глибоку стурбованість з приводу наростаючої мілітаризації в Автономній республіці Крим і місті Севастополі та заяв деяких російських посадових осіб, що свідчать про намір Російської Федерації розмістити в цьому регіоні ядерну зброю, як дій, які підривають мир і безпеку в глобальному, загальноєвропейському і регіональному масштабі".

Парламентарі країн ОБСЄ засуджують погіршення становища в галузі прав людини в Криму і Севастополі, включаючи залякування, переслідування та дискримінацію кримських татар та етнічних українців, порушення свободи віросповідання та свободи засобів масової інформації, зокрема цензуру і закриття незалежних ЗМІ, зокрема телекомпанії ATR.

ПА ОБСЄ наполегливо закликає РФ дозволяти і спрощувати роботу в Криму міжнародних організацій і правозахисних неурядових організацій, Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини і Спеціального представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації.