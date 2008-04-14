Тимошенко ще не підписала заяву Турчинова

Перший віце-прем`єр-міністр України, кандидат на посаду столичного міського голови від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ подав заяву про надання відпустки на період виборчої кампанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єра.

У прес-службі не назвали дату, з якої віце-прем`єр планує піти у відпустку, зазначивши при цьому, що заява подана, але ще не підписана прем`єр-міністром.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня О.ТУРЧИНОВ закликав усіх кандидатів у мери, які обіймають адміністративні посади, взяти відпустку на час виборчої кампанії.

Він сказав, що після реєстрації кандидатом на посаду мера Києва відповідно до закону піде у відпустку з посади в уряді.

12 квітня Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала О.ТУРЧИНОВА кандидатом на посаду Київського міського голови на позачергові вибори 25 травня.