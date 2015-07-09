Журналіст повідомив про 80 банківських рахунків у звільненого під заставу заступника прокурора Київщини

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Виявлено наявність відкритих у різний час близько 80 (ВІСІМДЕСЯТИ) банківських рахунків. А під заставу свого будинку Корнієць взяв кредит у банку на 800 (ВІСІМСОТ) ТИСЯЧ ДОЛАРІВ. Сім'я користувалася трьома машинами. Сам прокурор їздив на "Мерседес GL", - повідомив він.

Читайте такожАвакова обурила застава в 3 мільйони для прокурорів: "Такий суд поховає державу"

Крім того, журналіст наголосив, що прокурор Корнієць був запропонований керівництвом ГПУ на підвищення у посаді - прокурором Київської області.

Також стало відомо, що дружина Корнійця працювала у порушення закону в підпорядкуванні свого чоловіка в одній організації - вона начальник відділу контролю за оперативною роботою спецпідрозділів СБУ, МВС, ГФС прокуратури Київської області.

При цьому в ході обшуку в будинку заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця виявлено три повістки з військкомату для його сина.

"У третій повістці йшлося, що син прокурора перебуває в розшуку. Насправді він продовжує під час мобілізації "косити від армії" і веде безтурботний спосіб життя", - наголосив Бутусов.

Оперативна інформація: Під час обшуку в будинку заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця виявлено три пове... Posted by Юрій Бутусов on 8 Липень 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 6 липня були затримані перший заступник глави слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.

Незабаром суд відпустив Корнійця під заставу в 3,2 млн гривень.