Сакварелідзе назвав мізерною заставу в 3 мільйони гривень для заарештованих прокурорів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

"Суд прийняв абсолютно необґрунтоване і позбавлене всякої логіки рішення - щодо всіх затриманих була встановлена сума застави в розмірі 3 мільйони гривень, що, безперечно, мізерно мало для людей такого рівня!" - наголосив він.

При цьому він зазначив, що сьогодні корумпованим чиновникам знову надали можливість в обмін на невелику частину награбованого майна вийти під заставу.

"Принцип «вкрав мільйон - заплати десяту частину і спи спокійно» має бути скасований - він руйнівний для держави!" - висловив обурення Сакварелідзе.

Крім того, заступник голови ГПУ вважає, що головним є те, що процес рушив з місця.

"Квазі-судді і здирники не в силах його зупинити. Ми не зупинимося на середині шляху, а продовжимо наполегливо працювати, щоб корупціонери отримали те покарання, на яке заслуговують!" - підсумував він.

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Нагадаємо, учора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн першому заступнику прокурора Київської області Олександру Корнійцю.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури Володимиру Шапакіну.

Також, цивільній особі, яка була затримана разом із першим заступником начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури України Володимиром Шапакіним та заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем, Валерію Гібаленку Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3 млн 200 тисяч грн.

За даними прес-центру СБУ, в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня було затримано першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна і заступника прокурора Київської області Корнійця.

У затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності.

Встановлено, що посадовці прокуратури вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.