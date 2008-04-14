Земельні рішення Київради могли б знизити ціну на нерухомість – експерти

Вільної землі в Києві в 2006 році не було зовсім. Про це сьогодні заявив голова постійної комісії Київради з питань земельних відносин Олексій ЄВЛАХ під час круглого столу на тему «Київська земля як об`єкт політичної гри».

«Вся земля була роздана в 2003-2004 рр. Тепер ми займаємося виключно технічними питаннями: закріплення землі за вже існуючими об`єктами і переукладанням договорів оренди», - повідомив він.

Також голова комісії з питань земельних відносин заявив, що проти команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО була проведена інформаційна атака. «ЗМІ підсумовували кількість питань, винесених на сесію Київради і кількість виділених соток. І подавали інформацію тенденційно-популістськи – в стилі «Київрада раздерибанила землю», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань земельних відносин.

Олексій Євлах вважає, що якби земельна тема не була розкручена, була б розкручена інша – квартирна або соціальна. «На сьогодні земля в Києві розподілена між 10-12 великими гравцями ринку, - вважає він. - І 1 жовтня 2007 року насправді була зроблена спроба Київради провести інтервенцію на земельний ринок, знизивши активність тих, хто раніше був при владі і став великим землевласником завдяки попередній владі».

На думку пана ЄВЛАХА, сесія 1 жовтня сприймається болісно опонентами команди мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО тому, що київська влада спробувала знизити ціни на житло. І це налякало гравців ринку. «Саме від Києва залежить ціна на нерухомість в Україні. Адже зламавши необгрунтоване підвищення цін на ринку Києва команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО спробувала б змінити на краще ситуацію на ринку нерухомості України. Землі, які попередня влада зарахувала до сільськогосподарського призначення, становлять 14 млн. кв. м, і на них можна було б забезпечити житлом 40 тисяч сімей. А рішення Київського апеляційного господарського суду, який скасував рішення Київради від 1 жовтня 2007 року, фактично повернуло ці землі в довгострокову оренду бізнес-групі Андрія Іванова. В результаті цього київський бюджет втратить близько 3 млрд. грн., а кияни – соціальне житло», - звернув увагу Олексій ЄВЛАХ.

У свою чергу кандидат в мери Києва Вадим ГЛАДЧУК зазначив, що причина перевиборів – київська земля. За його словами, він переглянув партійні списки в Київраду і побачив серед них багато забудовників. У Блоці Кличка є Парцхаладзе, а в БЮТі - КУРОВСЬКИЙ, ГУБСЬКИЙ, СЕМИНОГА, Денис МОСКАЛЬ, ШТЕЙНАС («Велика Кишеня»). «Київська земля – це мільярди. Команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО займалася земельними питаннями не на користь забудовників, і вони вирішили провести перевибори в Києві», - додав ГЛАДЧУК.