Новим послом України в США може стати Валерій Чалий - ЗМІ

03:03, 15 квітня 2015
Політика
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Наступником Олександра Моцика на посаді посла України в США найпевніше стане Валерій Чалий

Валерий Чалый

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Моцика з посади посла України в США. Цю посаду дипломат обіймав із 2010 року. Його наступником найпевніше стане Валерій Чалий, який нині відповідає за зовнішню політику в Адміністрації президента, передає ТСН

Сам він імовірності такого призначення не відкидав.

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Як стало відомо ТСН, Чалий уже кілька днів перебуває у Вашингтоні.

Як уже повідомлялося, Порошенко раптово звільнив українського посла в США.

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