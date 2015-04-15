Новим послом України в США може стати Валерій Чалий - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Моцика з посади посла України в США. Цю посаду дипломат обіймав із 2010 року. Його наступником найпевніше стане Валерій Чалий, який нині відповідає за зовнішню політику в Адміністрації президента, передає ТСН.

Сам він імовірності такого призначення не відкидав.

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Як стало відомо ТСН, Чалий уже кілька днів перебуває у Вашингтоні.

Як уже повідомлялося, Порошенко раптово звільнив українського посла в США.