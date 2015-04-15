Новим послом України в США може стати Валерій Чалий - ЗМІ
03:03, 15 квітня 2015Політика
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Наступником Олександра Моцика на посаді посла України в США найпевніше стане Валерій Чалий
Новим послом України в США може стати Валерій Чалий
Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Моцика з посади посла України в США. Цю посаду дипломат обіймав із 2010 року. Його наступником найпевніше стане Валерій Чалий, який нині відповідає за зовнішню політику в Адміністрації президента, передає ТСН.
Сам він імовірності такого призначення не відкидав.
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Як стало відомо ТСН, Чалий уже кілька днів перебуває у Вашингтоні.
Як уже повідомлялося, Порошенко раптово звільнив українського посла в США.
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