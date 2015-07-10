Яценюк попросив рятувальників пошвидше купувати нову техніку

Про це він заявив під час засідання розширеної колегії в МВС України у п’ятницю, 10 липня.

"Хотів би звернутися про те, що треба придбати, по-перше, нову техніку. Ви тендер розкрили. Тому ми очікуємо, щоби швидко придбати нову техніку для Служби з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

Читайте такожНа Львівщині пройдуть спільні навчання українських рятувальників та НАТОТакож Яценюк подякував бійцям служби за роботу в зоні антитерористичної операції і нагадав, що ДСНС, яка почала свою роботу півроку тому, змусила місцеве керівництво по-іншому подивитися на надзвичайні ситуації та підготовку до них.

"Керівник Служби з надзвичайних ситуацій як заступник голови Державної комісії з надзвичайних ситуацій повинен зробити все для того, щоби місцева влада нарешті усвідомила, що таке об'єкти цивільного захисту, що повинні бути забезпечені медикаментами, повинна бути абсолютно нова номенклатура всіх засобів і техніки, яка дає можливість захистити людину в надзвичайній ситуації. А такі ситуації в нас виникають кожен день. У нас країна знаходиться в стані війни і в стані надзвичайної ситуації", - підкреслив прем'єр.

Раніше Арсеній Яценюк наказав представникам місцевої влади негайно освоїти кошти, виділені на відновлення інфрастуктури.