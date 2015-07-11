Президент Словаччини закликав ЕС підтримати Україну та її реформи

Україна переживає складний період у своїй історії, в ній триває війна, «а у стані війни важко зосередитись на чомусь іншому, а це щось інше – це реформи, яких Україна неминуче потребує», заявив він в інтерв’ю чеському інформаційному телеканалові ČT24, передає Радіо Свобода.

Словаки з тривогою ставляться до подій в Україні, адже «для Словаччини Україна є тим, чим Словаччина є для Чехії, тобто східним сусідом», сказав президент Словаччини чеським глядачам.

Словацький лідер вважає, що найголовнішим сьогодні для України є реформи, за які українці стояли на Майдані, бо «не погоджувалися з корупцією, з олігархією, з тим, у якому стані була країна». І нині завданням президента Петра Порошенка і прем’єра Арсенія Яценюка є сповнити ці їхні сподівання, вважає президент Словаччини.

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Із іншого боку, сказав Андрей Кіска, і країни ЄС мають дати людям в Україні надію, світло, роз’яснити їм, що час реформ буде важким періодом, як це було в Чехії і Словаччині, – але, пройшовши його, можна стати членами ЄС. Але, якщо цього світла українцям не дати, їм буде дуже важко проводити ці реформи у своїй країні, наголосив він.

Президент Словаччини додав, що про реформи, потребу їхнього проведення він говорив і під час свого візиту в Україну з її лідерами, зокрема, з президентом Петром Порошенком.

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«Однак поки що, на жаль, деякі сигнали ЄС щодо України не є позитивними», – додав Андрей Кіска.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Словаччини Андрій Кіска закликає українську владу не втратити рішучість і терплячість при проведенні реформ. Також він запевнив, що Словаччина зацікавлена допомагати Україні в процесі проведення реформ.