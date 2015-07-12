Адміністрацію Президента пікетує близько 200 осіб, більшість у формі
14:20, 12 липня 2015Політика
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У Києві на вулиці Банковій навпроти будівлі Адміністрації президента України "Правий сектор" розпочинає акцію протесту.
Намет Правого Сектору під АП 12 липня / @velmyshanovnyi
Як передає кореспондент УНІАН, біля АП зібралося близько 200 осіб. Представники "ПС" встановили намет. Біля машини з прапором "Автомайдан. Київ" встановлено звукову систему, лунає патріотична музика.
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Вулиця Банкова перед будівлею АП перекрита кордоном бійців Нацгвардії у кількості близько 60 осіб.
Учасники акції поводяться спокійно. Водночас, люди продовжують прибувати.
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