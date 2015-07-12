Адміністрацію Президента пікетує близько 200 осіб, більшість у формі

Як передає кореспондент УНІАН, біля АП зібралося близько 200 осіб. Представники "ПС" встановили намет. Біля машини з прапором "Автомайдан. Київ" встановлено звукову систему, лунає патріотична музика.

Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити АваковаБільше половини учасників акції одягнені у військову форму.

Вулиця Банкова перед будівлею АП перекрита кордоном бійців Нацгвардії у кількості близько 60 осіб.

Учасники акції поводяться спокійно. Водночас, люди продовжують прибувати.