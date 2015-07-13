У Раді вимагають одночасного зняття недоторканості із народних депутатів, суддів та Президента

Про це під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія Відродження» Віктор Бондар.

«Звертаємо увагу на висновок Венеціанської комісії, яка говорить про те, що зняття депутатської недоторканості – це наша внутрішня справа, але разом із тим, комісія звертає увагу на необхідність встановити на рівні закону запобіжники від політичних переслідувань парламентарів. Не можна переслідувати депутатів за їх політичні погляди, діяльність в парламенті і за їх власну політичну позицію», - зазначив Віктор Бондар.

Депутатська група «Партія Відродження» готова голосувати за проект Постанови про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів 1776/П2, внесеної народним депутатом Русланом Князевичем, яка передбачає можливість внесення правок до проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів.

«Ми би хотіли внести поправки і не допустити переслідування парламентарів за політичні погляди, політичну позицію і політичну діяльність. За все інше – кримінальні злочини, порушення правил дорожнього руху - давайте знімати недоторканість!», - наголосив Віктор Бондар.

Депутат також повідомив, що депутатська група «Партія Відродження» вимагає заслухати у п’ятницю Уряд щодо виконання закону про добровільне об'єднання громад.

«Постанова Кабміну №214 від 8.04.2015 - запускає процедуру примусового об'єднання громад. Таким чином відбувається знищення дрібних сіл і населених пунктів в областях України», - підкреслив він.

Віктор Бондар наголосив, що партія «Відродження» оскаржила зазначену Постанову Уряду в Київському окружному адміністративному суді, а також внесла законопроект про скасування відповідного закону, оскільки партія «Відродження» виступає проти примусового об’єднання громад «без логіки і обговорення доцільності».