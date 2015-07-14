Аваков: До Яроша ставлюся добре. До бандитів - войовничо погано

Про це написав у своєму блозі на Українській правді.

"До Яроша ставлюся добре. За його чесність на Майдані і чесність на фронті. Навіть при тому, що він виступає за мою відставку. До бандитів, які надягають на себе одяг Правого сектора, ховаючись за спинами справжніх патріотів – войовничо погано. До патріотів, які качають права і брязкають зброєю в тилу, привласнюючи собі право судити і наводити лад – ставлюся дуже погано", - написав Аваков.

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"До спроби ворогів країни перевести конфлікт держави з бандитами у внутрішній конфлікт проукраїнських патріотичних сил ставлюся з ясною головою і чіткою думкою – хрін вам, не обломиться! У всіх, думаю, вистачить мізків і душі – не піддатися. А ті, хто піддається – вважаю – не з Україною", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липняу Мукачевому в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.